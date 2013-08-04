«بيت الخير» تقدم 9.6 ملايين درهم عيدية إلى 5128 أسرة

وزعت جمعية بيت الخير العيدية على خمسة آلاف و128 أسرة من الأسر المسجلة لديها، وبلغت قيمة العيدية 9 ملايين و688 ألف درهم، وقال عابدين طاهر العوضي مدير عام جمعية بيت الخير إن الجمعية قامت بتوزيع العيدية على جميع الحالات المستفيدة من برامجها ومشروعاتها الخيرية في كل إمارات الدولة، وتم التوزيع من خلال فرع بيت الخير الرئيس في دبي وفرعيها في الفجيرة ورأس الخيمة، ومراكز هيئة آل مكتوم الخيرية في كل من مناطق حتا والعوير والليسيلي والبرشاء.

وقال إن توزيع مبالغ العيدية بدأت مع انطلاق الحملة الرمضانية وتوزيع المير الرمضاني، مشيرا إلى أن الجمعية قامت بهذه الخطوة قبل حلول عيد الفطر المبارك بوقت كاف حتى يتسنى للأسر والحالات أن تشتري ما تحتاج إليه في فترة زمنية كافية. ولفت عابدين طاهر إلى أن هناك حزمة من البرامج تقدم للأسر قبل عيد الفطر تشمل العيدية وزكاة الفطر وكسوة العيد بقيمة مليون درهم وبطاقات مشروع القرطاسية للطلبة بقيمة ثلاثة ملايين درهم للتسهيل على الحالات والتخفيف عنها.

ولفت عابدين طاهر إلى أن حملة الجمعية الرمضانية نجحت نجاحاً كبيراً في تحقيق أهدافها من خلال العمل المستمر بفروع الجمعية ومراكز هيئة آل مكتوم الخيرية. وأضاف أن العاملين والمتطوعين داخل الجمعية يضطلعون بدور كبير في تسويق مشروعات وبرامج بيت الخير خلال العام وخلال شهر رمضان المبارك الذي يحتاج إلى جهد مضاعف من جانب جميع العاملين والمتطوعين بالجمعية.