المزينة: أكاديمية شرطة دبي صرح علمي شامخ

أختتمت لجنة المقابلات الشخصية أعمالها لاختيار طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالدفعة الخامسة والعشرين من مرشحي الضباط في الأكاديمية، للعام الدراسي 2013/2014م، برئاسة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، الذي اكد، أن التسجيل هذا العام شهد إقبالا كبيرا وتزايدا ملحوظا، من خلال الأعداد التي تقدمت للتسجيل في الأكاديمية، الأمر الذي يؤكد قوة المكانة والسمعة المرموقة التي تبوأتها الأكاديمية كصرح علمي يشار إليه بالبنان.

موضحا أن الالتحاق بالدراسة فيها شرف كبير يتمناه الكثيرون، فالأكاديمية ذلك الصرح العلمي الشامخ، مصنع الرجال، أضحت لها مكانتها وسمعتها الريادية على مستوى المنطقة والعالم، ويفخر الجميع بالانتماء إليها ونيل شرف حمل شهادتها العلمية المتميزة، سواء المتقدمين من داخل الدولة أو المبتعثين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة.

وحضر المقابلات أعضاء اللجنة اللواء راشد علي المزروعي، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والعميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالنيابة، والعقيد فهد سيف سلطان المطوع، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعقيد الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون المراكز والمخافر.

والعقيد الدكتور غيث غانم السويدي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي لشؤون التعليم والدعم، والعقيد الدكتور عارف محمد عبدالرحيم، نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمقدم عبدالله خميس بوعميم، مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، منسق ومقرر اللجنة .

وكانت اللجنة خلال أسبوعين، قد استقبلت 798 طالبا من الراغبين في الالتحاق بالدفعة الخامسة والعشرين من مرشحي الضباط في الأكاديمية، للعام الدراسي 2013/2014م، على ان تعلن أسماء من تم قبولهم في وقت لاحق.