1076 مواطناً رفعوا مؤشر التوظيف في موارد الشارقة

أكد طارق سلطان بن خادم عضو مجلس التنفيذي رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، أن مؤشر التوظيف بالدائرة سجل ارتفاعاً خلال النصف الأول من عام 2013، حيث تم توظيف عدد 1076 مواطناً ومواطنة، شملت كافة المؤهلات العلمية والتخصصات الوظيفية.

مشيراً إلى أن عدد المعينين خلال عام 2012 بلغ 2122 مواطناً ومواطنة، وفي عام 2011 بلغ 2006 مواطنين ومواطنات، وفي عام 2010 بلغ 1200 مواطن ومواطنة، وعليه، فإن العدد الإجمالي لتعيين الكوادر المواطنة خلال الثلاث سنوات الماضية والنصف الأول من عام 2013 بلغ عدد 6404. وأشاد بن خادم بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتسخير كافة الجهود اللازمة من أجل توفير الوظائف المناسبة للكوادر الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية.

وقال رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة: في ظل الدعم اللا محدود من قبل المجلس التنفيذي بالإمارة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي، وبالتعاون مع كافة مسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة ، استطاعت الدائرة استقطاب قطاعات جديدة للانضمام إلى منظومة القطاعات المتعاونة في توظيف الكوادر الوطنية ، الأمر الذي يدعو للتفاؤل الكبير لزيادة نسبة التوطين ، ومواجهة العقبات والتحديات التي تواجه توظيف الكوادر الوطنية.

القطاع الحكومي

وأوضح أن القطاع الحكومي تصدر كافة القطاعات الأخرى من حيث طلبات توظيف الكوادر الوطنية الباحثة عن العمل خلال النصف الأول من عام 2013 م ، وحقق أكبر معدل في توظيف الكوادر الوطنية، حيث تم توظيف عدد 775 باحثاً وباحثة عن عمل تلاه القطاع الخاص، حيث تم توظيف عدد 301 باحث وباحثة عن عمل، مشيراً إلى أن عدد الذكور الذين تم توظيفهم خلال النصف الأول من عام 2013 ، بلغ 513 بهدف التأسيس وتكوين الأسر ، بينما بلغ عدد توظيف الإناث 563 باحثة عن عمل بهدف إتاحة الفرصة لجميع الخريجات التوظيف والارتقاء بدخل الأسرة.

وأكد أن التوظيف يشمل كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، وذلك وفقاً لتوجيها صاحب السمو حاكم الشارقة لتوفير كافة الخدمات لأهالي كافة المدن والمناطق بالإمارة ، وتسهيل كافة الإجراءات من حيث إتمام كافة المعاملات والخدمات من الأفرع بتلك المدن والمناطق.

أضاف أن نظرة صاحب السمو حاكم الشارقة المتمثلة في توفير الفرص الوظيفية لكافة المدن والمناطق من حيث افتتاح العديد من أفرع الجهات الحكومية بهدف توظيف الأبناء الخريجين بمدنهم ومناطقهم التي يقطنونها ، بدلاً من العمل في أماكن بعيدة ، وكذلك للارتقاء بالدخل الأسري ولم شمل الأسرة ، وتوفير الحياة الكريمة لهم بمدنهم ومناطقهم.ولفت إلى أن مؤشر برنامج الشارقة لتوظيف الكوادر الوطنية بدائرة الموارد البشرية سجل ارتفاعاً قدره 51 في المئة خلال النصف الأول من عام 2013 مقارنة بالنصف الأول من عام 2012، حيث كانت بنسبة 46 في المئة.

مؤهلات علمية

وذكر أن المؤهلات الجامعية تصدرت الفئات العلمية الأكثر طلباً، وحققت أكبر معدل نمو في التوظيف خلال النصف الأول من عام 2013 بنسبة 43 في المئة ، يليها مؤهل شهادة الثانوية عامة بنسبة 36 في المئة، ومن ثم مؤهل الدبلوم بنسبة 14 في المئة، يليه شهادات المراحل الدراسية دون الثانوية العامة بنسبة 6 في المئة ، أنه تم توظيف 462 من حملة المؤهلات الجامعية ، و395 من حملة مؤهل الثانوية عامة ، و153 من حملة مؤهل الدبلوم، و64 من حملة مؤهل دون الثانوية .