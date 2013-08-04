عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان تعزيز العلاقات

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مساء أمس، في القاهرة، مع نبيل فهمي وزير الخارجية المصري.

وتم خلال اللقاء - الذي حضره معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية - بحث العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها ودفعها قدماً الى الأمام في جميع المجالات. كما استمع سموه من الوزير فهمي إلى عرض لتطورات الوضع في مصر وجهود الحكومة خلال المرحلة الانتقالية. وأطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء نبيل فهمي على نتائج لقاء سموه في لندن أمس مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على بذل كل جهد ممكن لدعم جمهورية مصر العربية الشقيقة في مختلف المجالات لتحقيق طموحات وآمال الشعب المصري خاصة بعد الثلاثين من يونيو في الأمن والاستقرار والتقدم. حضر اللقاء محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية.