أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان تعزيز العلاقات

Google+ Print
عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان تعزيز العلاقات عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان تعزيز العلاقات

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مساء أمس، في القاهرة، مع نبيل فهمي وزير الخارجية المصري.

وتم خلال اللقاء - الذي حضره معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية - بحث العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها ودفعها قدماً الى الأمام في جميع المجالات. كما استمع سموه من الوزير فهمي إلى عرض لتطورات الوضع في وجهود خلال المرحلة الانتقالية. وأطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء نبيل فهمي على نتائج لقاء سموه في لندن أمس مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على بذل كل جهد ممكن لدعم جمهورية مصر العربية الشقيقة في مختلف المجالات لتحقيق طموحات وآمال الشعب المصري خاصة بعد الثلاثين من يونيو في الأمن والاستقرار والتقدم. حضر اللقاء محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط