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حاكم رأس الخيمة ومحمد بن سعود والمر يعزون في وفاة عبدالله الأعماش

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حاكم رأس الخيمة ومحمد بن سعود والمر يعزون في وفاة عبدالله الأعماش حاكم رأس الخيمة ومحمد بن سعود والمر يعزون في وفاة عبدالله الأعماش

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مساء أول من أمس واجب العزاء إلى أحمد عبدالله الأعماش عضو المجلس الوطني الاتحادي في وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى عبدالله علي الأعماش وذلك في منزله بمنطقة الرمس في رأس الخيمة.

كما قدم سموه واجب العزاء إلى أنجال وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة مساء أول من أمس واجب العزاء إلى أحمد عبدالله الأعماش عضو المجلس الوطني الاتحادي في وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى عبدالله علي الأعماش وذلك في منزله.

رافق سموه في تقديم واجب العزاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي.

كما قدم واجب العزاء كل من الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين والمهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي نائب المدير العام لشركة اسمنت الاتحاد برأس الخيمة الى جانب عدد من المسؤولين والمعزين.

تعازٍ

وقدم معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي مساء أول من أمس واجب العزاء إلى أحمد عبدالله الأعماش عضو المجلس الوطني الاتحادي في وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى عبدالله علي الأعماش وذلك في منزله بمنطقة الرمس برأس الخيمة.

كما قدم العزاء إلى أنجال وذوي الفقيد، وقدم واجب العزاء الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وعدد من اعضاء المجلس الذين عبروا عن خالص تعازيهم

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