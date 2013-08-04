النعيمي وسعود بن صقر يواصلان استقبال المهنئين برمضان

يواصل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في قصر الزاهر الليلة الماضية بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية الذي قدم التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وواصل حاكم عجمان استقبال جموع المهنئين من الشيوخ ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية وكبار رجالات الدولة وأعيان ووجهاء القبائل والمواطنين والمقيمين الذين توافدوا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث حول فضائل وفوائد شهر رمضان الكريم. وأعرب جموع المهنئين عن صادق مشاعرهم وتهانيهم لسموه بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين. حضر المقابلات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون المالية والادارية في عجمان والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وعدد من كبار المسؤولين في عجمان.

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في قصر خزام مساء أمس، مايكل كوربين سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة شهر رمضان المبارك. جرى خلال اللقاء الذي حضره روبرت والر قنصل عام الولايات المتحدة الاميركية المعتمد لدى الدولة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

حضر اللقاء الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من المسؤولين.