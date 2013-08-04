محمد بن راشد على «تويتر»: الإسكان حق من حقوق المواطنين

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن خدمات الإسكان أولوية رئيسية لدى الحكومة، موجهاً مسؤولي برنامج زايد للإسكان بالانتهاء من 5 آلاف طلب إضافي، بعدما اعتمد سموه مساعدات سكنية بقيمة 2.1 مليار درهم. وقال سموه في تغريدات بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "زرت اليوم برنامج الشيخ زايد للإسكان واستعرضت سير العمل عندهم كما اعتمدنا مساعدات سكنية للمواطنين بقيمة 2.1 مليار درهم". وأضاف سموه: "كما وجهنا مسؤولي البرنامج بالانتهاء من 5 آلاف طلب إضافي قبل نهاية العام الحالي، فخدمات الإسكان لا تقبل التأجيل أو التعطيل".

وتابع سموه: "اطلعت أيضاً على سير العمل في التحول للخدمات الذكية، حيث تم إطلاق خدمة جديدة تجمع إلكترونيا المستفيد مع المقاول والاستشاري لتسهيل الإجراءات".

وشدد سموه على أهمية خدمات الإسكان، قائلاً في إحدى التغريدات: "خدمات الإسكان الحكومية هي خدمات أساسية وحق من حقوق المواطن وأولوية رئيسية في رؤية الحكومة".