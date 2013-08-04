بالصور| مئات الجزائريين يجاهرون بـ"الإفطار" نهارا في مظاهرة مضادة لـ"أسلمة" مدينتهم

كتب : عمرو عز الدين الأحد 04-08-2013 00:27

تظاهر المئات من الجزائريين في مدينة "تيزي أوزو" احتجاجا على ما يدعون أنه أسلمة لمدينتهم، مستخدمين الجهر بالإفطار في نهار رمضان للدلالة على رفضهم لتلك "الأسلمة".

ففي صباح أمس تظاهر ما يقرب من 500 مواطن جزائري من مدينة "تيزي أوزو"، وطافت مسيرتهم بالشوارع حاملين اللافتات المنددة بأسلمة مدينتهم، حسب ادعائهم، كما حملوا معهم المشروبات الغازية والمياه وزجاجات من "البيرة"، وبعض الأطعمة كالخبز والمخبوزات بشكل عام، وعملوا على تناولها في النهار خلال الصيام، في تحد واضح لما يتظاهرون احتجاجا عليه.