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استقالة نائب رئيس الوزراء الليبي

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استقالة نائب رئيس الوزراء الليبي استقالة نائب رئيس الوزراء الليبي

كتب : رويترز الأحد 04-08-2013 01:45

استقال عوض البرعصي نائب رئيس الوزراء الليبي أمس، مبررا ذلك بأنه لم يُمْنَح سلطات كافية لمباشرة مهامه.

وقال البرعصي في مؤتمر صحفي في بنغازي، إنه لا يستطيع أن يعمل في حكومة لا تستطيع أداء مهامها بشكل طبيعي حيث لا توجد له سلطات.

وانتقد حكومة رئيس الوزراء علي زيدان، قائلا إنها لا تعالج المشكلات بأسلوب حقيقي.

وقال زيدان الأسبوع الماضي إنه سيعدل مجلس الوزراء ويعيد تنظيم لمواجهة الوضع الملح في البلاد، بعد أن أثارت جرائم قتل وقعت في مدينة بنغازي بشرق ليبيا مظاهرات عنيفة.

وأثار اغتيال عبدالسلام المسماري الناشط السياسي البارز ومنتقد جماعة الإخوان المسلمين، هذه الاضطرابات، بعد أن قتل بالرصاص بعد مغادرته مسجدا في بنغازي.

والبرعصي عضو في حزب العدالة والنباء المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

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