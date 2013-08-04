20 قتيلا بحادث مروري في السودان

كتب : ا ف ب الأحد 04-08-2013 01:56

لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 16 آخرين بجروح في حادث اصطدام شاحنة بحافلة ركاب في مدينة الدامر عاصمة ولاية نهر النيل في شرق السودان، كما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أمس.

وقالت سونا، إن "الحادث المروري وقع نتيجة لضيق الطريق بسبب كثافة مياه السيول والأمطار التي تحيط بجنباته فيما عزت مصادر شرطية مطلعة تفاصيل الحادث المروري لانحراف شاحنة عن مسارها لتصطدم بحافلة ركاب تقل ما يزيد عن 35 راكبا بينهم عدد من الأطفال".

وغالبا ما تقع حوادث مرورية مماثلة في السودان تكون في معظم الأحيان مميتة. وفي يوليو أسفر حادث مروري عن سقوط 22 قتيلا بينما قتل 38 شخصا في يونيو إثر اصطدام حافلة ركاب بأخرى.