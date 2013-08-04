حركة إلحاقية لـ 14 مديرة ووكيلة

مهل العوفي (المدينة المنورة)

اعتمد المدير العام للتربية والتعليم في منطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم حركة إلحاقية داخلية لـ14 مديرة ووكيلة لمختلف مراحل التعليم العام للعام الدراسي 1434 – 1435هـ. وبين تعميم لمدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ان التكليف يستمر لمدة عام دراسي من تاريخه ويجدد حسب التقارير وما تقتضيه المصلحة التعليمية كما يعتبر تاريخ 19/10/1434هـ آخر موعد لإخلاء طرف المشمولات بالحركة من مدارسهن السابقة ومباشرتهن بمدارسهن الجديدة التي وجهن لها بعد إجراء عمليات الجرد والتسليم للعهد وفق التعليمات المنظمة لذلك، وشملت قائمة المديرات: نشمية عواد العروي مديرة الابتدائية الـ13 في المدينة، زهرة عواد الصاعدي مديرة الابتدائية الـ86 في المدينة، ناجية محمد عايش الحربي مديرة الابتدائية الـ85 في المدينة، عيدة علي سعيد العروي مديرة الابتدائية الـ102 في المدينة، جواهر مزيد سعدي المطيري مديرة الابتدائية الـ123 في المدينة، سميرة حامد الصيدلاني مديرة الابتدائية الـ127 في المدينة، سها محمد أحمد الشامي مديرة الابتدائية الخامسة لتحفيظ القرآن في المدينة، مريم حسين عيسى ناصر مديرة المتوسطة الـ31 في المدينة، هدى مرزوق راشد الحربي مديرة المتوسطة الـ43 في المدينة، منى صالح مرزوق المزيني مديرة المتوسطة الـ73 في المدينة، مشاعل سويلم صياف الحربي مديرة المتوسطة الأولى في العاقول، هانم عوض ثعيل السحيمي مديرة المتوسطة الـ33 في المدينة، عائشة عوض عوض الله السهلي مديرة الثانوية الـ28 في المدينة، شادية محمد ضيف الله بخش مديرة الثانوية الـ47 في المدينة.