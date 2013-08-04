آل الشيخ يتفقد مركز «رسل السلام» الكشفي لخدمة الزوار

سامي المغامسي (المدينة المنورة)

نقل نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ للقادة والكشافين المشاركين في أعمال المركز الكشفي التطوعي (رسل السلام) لخدمة المعتمرين والزوار، شكر وتقدير صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم ونائبه على جهودهم الكبيرة والمخلصة التي يبذلونها طيلة العام في سبيل خدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف. وأثنى آل الشيخ خلال لقائه بأفراد الكشافة البارحة الاولى في مقر المركز، على جهودهم الكبيرة والملموسة وعطائهم المخلص، الذي يأتي امتداداً لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه بالحجاج والمعتمرين وزوار البقاع الطاهرة، مطالبا إياهم بضرورة مضاعفة الجهود وأن يضعوا نصب أعينهم تقديم الصورة المشرفة لأبناء هذا الوطن الغالي.وكان الدكتور حمد آل الشيخ تفقد مقر المركز الكشفي التطوعي (رسل السلام) لخدمة الزوار والمعتمرين في المدينة المنورة الذي تشرف عليه إدارة النشاط الطلابي الكشفي، وشاهد عرضاً مرئياً عن أبرز الخدمات التطوعية التي يقدمها أفراد الكشافة للزوار والمعتمرين رافق ذلك تعليق من رئيس قسم النشاط الكشفي صالح بن محمد صالح.وجال آل الشيخ على مواقع الفرق الكشفية الميدانية في الساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ووقف على سير العمل والاطلاع عن كثب على أداء الكشافة للمهام والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي ورافقه خلال الجولة مدير عام التربية والتعليم ناصر بن عبدالله العبدالكريم ونائب مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التربية والتعليم وليد بن محمد أبوبكر ومجموعة من قادة العمل التربوي بالمنطقة.