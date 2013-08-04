2000 عربة للمعوقين و20 سيارة قولف لكبار السن من الزوار

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

وفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 2000 عربة لذوي الاحتياجات الخاصة لتمكنهم من زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، تعار لهم مجانا مدة بقائهم في المدينة المنورة.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عبدالواحد الحطاب أن الوكالة دأبت على وضع عدد من البدائل التي تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة لتمكنهم من زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه عبر المكتب المختص من قبل إدارة البوابات في بوابة رقم 7، مبيناً أنه تم وضع غرفة مخصصة للصم والبكم تقع في السطح الغربي من المسجد النبوي جهزت لأدائهم الصلاة فيها، والتعرف على محتوى خطبة الجمعة من خلال لغة الإشارة.وبين أن وكالة الرئاسة وفرت 20 سيارة نقل من نوع قولف تعمل على مساعدة الزوار من كبار السن والتائهين منهم ممن فقد أهله وذويه في التنقل بين أرجاء المسجد وساحاته وتسهم في إرشاد التائهين وإيصالهم في ساحات المسجد النبوي. وأفاد أنه تم استحداث مصعدين كهربائيين في الجهة الغربية باب 9 والجهة الشرقية باب 33 لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة للسطح، كما تم استحداث مصعدين كهربائيين في الوحدة الخاصة بين المرافق الخدمية (ا و2) لمن يستخدمون العربات في مواقف السيارات بالجهة الجنوبية من المسجد النبوي، و12 مصعدا في الجهة الشرقية.وذكر الحطاب أنه تم عمل مزلقين جوار الدرج العادي في جميع مداخل أبواب المسجد النبوي ومخارج المرافق إلى وحدات وقوف السيارات لتيسير حركة عربات ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفاً أنه تم تجهيز دورات مياه خاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مرافق دورات المياه الرجالية والنسائية.