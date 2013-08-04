انقطاع الكهرباء عن مزارع وحصيدة القريات

عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تعرض حي المزارع وحي حصيدة في محافظة القريات امس الى انقطاعات متكررة ومتفاوتة للكهرباء، وأبدى عدد من المواطنين تخوفهم من استمرار ذلك. وأشار عدد من قاطني الحيين في حديث لـ«عكاظ» أنهم في معاناة مستمرة جراء الانقطاعات المستمرة خلال شهر رمضان المبارك، مطالبين بإيجاد حل جاد لمشكلة الانقطاعات التي يعاني منها الحي والأحياء الأخرى بالمحافظة في مثل هذه الأيام من كل عام.وأوضح محمد العنزي من أهالي حي المزارع ان الانقطاع حصل بشكل متفاوت أكثر من مرتين.وبين المواطن خالد العويضة أنه فوجئ بانقطاع الكهرباء منذ الصباح الباكر، لافتا إلى أنها تعود أحيانا لكنها تعجز عن تشغيل المكيفات وبعض الأجهزة الأخرى. فيما طالب وائل غازي المشيطي شركة الكهرباء بإيجاد حل سريع للانقطاعات المتكررة، متسائلا عن الذي يتحمل مسؤولية تلف الأجهزة الكهربائية جراء الانقطاع المتكرر.