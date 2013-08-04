أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

شرطة تبوك تضع خطتها للأواخر وأيام العيد

Google+ Print
شرطة تبوك تضع خطتها للأواخر وأيام العيد شرطة تبوك تضع خطتها للأواخر وأيام العيد

 بديعة حسن (تبوك)

عقدت شرطة منطقة تبوك اجتماعا أول من أمس برئاسة مدير الشرطة اللواء معتوق سعيد الزهراني وبحضور مديري القطاعات الأمنية التابعة للأمن العام ومديري الإدارات بالشرطة استعداداً لأيام العشر الأواخر من شهر رمضان والاستعداد لفترة إجازة عيد الفطر وأكد مدير الشرطة على أن الخطة تركزت على تكثيف التواجد الميداني في كافة المواقع خاصة المساجد وأماكن التجمعات والمنتزهات وعلى الطرق الخارجية بين المحافظات والمراكز وحث الزهراني الجميع على التعاون والحرص على التنسيق والمتابعة بما يضمن سهولة التنقل والاستمتاع بقضاء الإجازة، صرح بذلك الناطق الاعلامي في شرطة تبوك المقدم خالد الغبان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية