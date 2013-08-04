شرطة تبوك تضع خطتها للأواخر وأيام العيد

بديعة حسن (تبوك)

عقدت شرطة منطقة تبوك اجتماعا أول من أمس برئاسة مدير الشرطة اللواء معتوق سعيد الزهراني وبحضور مديري القطاعات الأمنية التابعة للأمن العام ومديري الإدارات بالشرطة استعداداً لأيام العشر الأواخر من شهر رمضان والاستعداد لفترة إجازة عيد الفطر وأكد مدير الشرطة على أن الخطة تركزت على تكثيف التواجد الميداني في كافة المواقع خاصة المساجد وأماكن التجمعات والمنتزهات وعلى الطرق الخارجية بين المحافظات والمراكز وحث الزهراني الجميع على التعاون والحرص على التنسيق والمتابعة بما يضمن سهولة التنقل والاستمتاع بقضاء الإجازة، صرح بذلك الناطق الاعلامي في شرطة تبوك المقدم خالد الغبان.