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أمير تبوك يرعى فعاليات مهرجان عيد الفطر

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أمير تبوك يرعى فعاليات مهرجان عيد الفطر أمير تبوك يرعى فعاليات مهرجان عيد الفطر
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تنطلق فعاليات مهرجان عيد الفطر المبارك في أول أيام العيد السعيد لهذا العام بروح جديدة تعيد للعيد شكله التقليدي بمنطقة تبوك وذلك لزيادة التواصل الاجتماعي وإظهار الفرحة والسرور بقدوم العيد وذلك بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بتبوك.وأشار أمين منطقة تبوك المهندس محمد عبدالهادي العمري إلى أن مهرجان العيد بمنطقة تبوك سيكون بشكل مغاير عن الأعوام السابقة حيث تم التركيز على مشاركة جميع أفراد الأسرة في برامج وفعاليات المهرجان من خلال إقامة فقرات متنوعة ومسابقات ولوحات إنشادية وألوان شعبية وعروض للصوت والصورة بالإضافة إلى النوافير النارية لرسم الفرح والسرور على محيا الجميع كباراً وصغاراً بمناسبة العيد السعيد، مشيراً إلى مشاركة بلديات المنطقة في المحافظات بإقامة فعاليات مهرجان العيد وإعداد فقرات متنوعة تدخل الفرح والسرور على المواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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