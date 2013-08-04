أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (23) من "روزنامة": تيم يريد إخراج فيلم عن جامعة دمشق

Google+ Print
الحلقة (23) من "روزنامة": تيم يريد إخراج فيلم عن جامعة دمشق الحلقة (23) من "روزنامة": تيم يريد إخراج فيلم عن جامعة دمشق

كتب : عمرو عز الدين منذ 43 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من المسلسل السوري "روزنامة" إعلان تيم عن فكرة لفيلم وثائقي يريد أن يخرجه ويشارك به في مهرجان الأفلام الوثائقية الذي سيعقد في الجامعة، ويخبر كرم وطارق بفكرة الفيلم حيث يريد أن يخرج فيلم عن جامعة دمشق من بداية نشأتها، ويقترح عليه طارق مشاركته في كتابة السيناريو.

يلتقي تيم بالأستاذ عرفان ويعرض عليه الفكرة، فيستحسنها ويخبره أنه سيحصل له على كل الموافقات المطلوبة، نظير أن يكتب اسمه بالفيلم كرئيس للهيئة الإدارية.

في نفس الوقت تشكو مايا من مشكلة كبيرة حيث تريد أمها أن تزوجها وهي لا تريد، ويتضامن معها الأصدقاء، بينما يقنعها طارق بالموافقة وترك الأمر بيد الله، وأن تتأكد بأن الله سيختار لها الخير.

يذكر أن المسلسل السوري "روزنامة" من تألف سيف رضا حامد وإخراج وسيم السيد وإنتاج محمد ياسر الجندي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة