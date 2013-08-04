الحلقة (23) من "روزنامة": تيم يريد إخراج فيلم عن جامعة دمشق

كتب : عمرو عز الدين منذ 43 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من المسلسل السوري "روزنامة" إعلان تيم عن فكرة لفيلم وثائقي يريد أن يخرجه ويشارك به في مهرجان الأفلام الوثائقية الذي سيعقد في الجامعة، ويخبر كرم وطارق بفكرة الفيلم حيث يريد أن يخرج فيلم عن جامعة دمشق من بداية نشأتها، ويقترح عليه طارق مشاركته في كتابة السيناريو.

يلتقي تيم بالأستاذ عرفان ويعرض عليه الفكرة، فيستحسنها ويخبره أنه سيحصل له على كل الموافقات المطلوبة، نظير أن يكتب اسمه بالفيلم كرئيس للهيئة الإدارية.

في نفس الوقت تشكو مايا من مشكلة كبيرة حيث تريد أمها أن تزوجها وهي لا تريد، ويتضامن معها الأصدقاء، بينما يقنعها طارق بالموافقة وترك الأمر بيد الله، وأن تتأكد بأن الله سيختار لها الخير.

يذكر أن المسلسل السوري "روزنامة" من تألف سيف رضا حامد وإخراج وسيم السيد وإنتاج محمد ياسر الجندي.