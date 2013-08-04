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الحلقة(24) من "الصقر شاهين": "نوال" و"منذر" يتآمران ضد المعلم "حسان"

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الحلقة(24) من "الصقر شاهين": "نوال" و"منذر" يتآمران ضد المعلم "حسان" الحلقة(24) من "الصقر شاهين": "نوال" و"منذر" يتآمران ضد المعلم "حسان"

كتب : ربيع ممدوح منذ 40 دقيقة

انتهت أحداث الحلقة الماضية من مسلسل "الصقر شاهين" عندما توجه "شاهين" و"عويس" وعدد من الرجال إلى منزل "فؤاد القرش" ليحضر "أشجان" بعد أن قام "منذر" بأخذها بالقوة من منزل زوجها.

وكشفت أحداث حلقة اليوم، عن تدخل قوات الشرطة لفض المشاجرة، التي طالبت "أشجان" برغبتها بالبقاء مع والدها "فؤاد القرش" أو العودة لمنزل زوجها "عويس" لكنها تختار الذهاب مع زوجها.

في سياق متصل كشفت الأحداث عن مؤامرة "نوال" و"منذر" للتخلص من المعلم "حسان" حيث قام "منذر" بدس مخدرات في مركب "حسان" ليتم القبض عليه وحبسه، حيث كشفت عن هذه المؤامرة "نوال" لـ"شاهين" في محاولة للزواج منه.

وقام "منذر" باختطاف أخيه ابن "سميرة" الذي كان يخفية "فؤاد القرش" عنها وعنه.

وفي نفس الإطار توجهت "سناء" ابنة "أبوالفضل" وصديقة "ليلى" إلى "شاهين" لتخبرة بأن "ليلى" ضحت بحبها له، وقبلت الزواج من "منذر" مقابل خروجه من السجن، لكن "شاهين" لا يصدق كلام "ليلى" ويعرض الزواج على "سناء".

يذكر أن مسلسل "الصقر شاهين" من بطولة تيم حسن ورانيا فريد شوقي وشيرين عادل وأحمد زاهر، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، وتأليف إسلام يوسف.

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