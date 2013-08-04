الحلقة "25" من "اسم مؤقت": "صبري" يطلب من "يوسف" قتل طاهر ليثبت ولاءه

كتب : روان مسعد منذ 37 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الـ"25" من مسلسل اسم مؤقت، ذهاب يوسف لدكتور أيمن، كي يتحدث معه فيما قاله له صبري، ونصحه أيمن أن يعدل أن أي اجرام آخر ونصحه بأن ينصر الخير داخله.

ذهب "حسام" لرئيسه وشكره الأخير على ترك قضية يوسف، وقال له أن أمل جهاز الأمن الوطني الوحيد هو اتحاد الزملاء مع بعضهم بعضا حتى لا ينهار الجهاز، فيما ذهب أيمن إلى مطعم وأخذ منه ظرف يذهب به لطاهر يونس، عم هالة، بعد أن تلقى ورقة من حسام تفيد بوجوب فعل هذا الأمر.

قرر رأفت الراوي، الموافقة على المناظرة التي دعاه إليها الإعلامي رشيد علام مع المرشح الرئاسي المنافس مجدي عبدالعزيز.

تذكر يوسف عدة مواقف تجمعه بحبيبة سابقة، وبأنه تزوجها عرفي بسبب رفض والدها هذا الزواج، وعلم أيضا أن هذا الرجل هو صبري، وكان حينها عند هالة، وذلك بالتزامن مع وصول أيمن بالظرف إلى الفيلا، وكان في الورق أن هناك شركة تمول تنظيم سري داخل الداخلية يعمل لحسابه، وكان مدير تلك الشركة منذ 15 سنة هو صبري نفسه، عندها طلب طاهر من يوسف أن يكمل مع صبري ما طلبه منه مقابل أن يكشف التنظيم بالكامل، واثناء المحادثات دخل عليهم صبري وطلب من يوسف قتل طاهر مقابل أن يثبت ولاءه صبري.

دعا فارس عسكر، صبري وسهير لمنزله، وطلب منهما أن يخرج أخيه زياد مقابل أن يأخذ صبري الرقم الذي في حيازة فارس عسكر، ولكن بشرط أن يعرف ماذا يخص هذا الرقم، وسيسافر فارس عسكر خارج مصر، ولن يفتح الأمر مرة ثانية.