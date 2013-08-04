الحلقة (25) من "الصقر شاهين": "منذر" يقتل "عبدالرحمن" ويقضي على أسطورة "فؤاد القرش"

كتب : ربيع ممدوح منذ 34 دقيقة

كشفت أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل الصقر شاهين، عن مساومة "منذر" لوالدة "فؤاد القرش" على ابنه "عبد الرحمن" الذي اختطفة وخبأه في شقته مع زوجته "حنان" حيث طالب "منذر" من والده التنازل عن جميع أملاكه مقابل الإفراج عن "عبدالرحمن".

وبعد أن تنازل "فؤاد القرش" عن جميع أملاكه مقابل "عبدالرحمن" ذهب "منذر" ليحضره، لكنه فوجئ بأن "حنان" اختطفته من المنزل، فيما تتابعت الأحداث واشتركت "حنان" مع "فاتن" ابنة الريس "عناني" وهي من قامت اختطاف "عبد الرحمن" ابن "فؤاد القرش" مقابل فدية قدرها 3 مليون جنية، الأمر الذي رفضة "منذر".

وفي الموعد المحدد ذهب "فؤاد" بالمال لاحضار ابنه "عبد الرحمن" لكن "منذر" يطلق النار عليه وعلى "فاتن" ويقتلهم، ويصاب"فؤاد" بالشلل لتنتهي أسطورة "فؤاد القرش".

من ناحية أخرى قام "شاهين" بالقبض على "عبدالله أبوالرجال" وقام بضربه، ليعترف أنه بالاشتراك مع "منذر" قام بوضع المخدرات في مركب "حسان" وذلك ليتخلص منه "منذر" ليتزوج "ليلى" وذلك طبقا لمؤامرة خططت لها "نوال" لتتزوج "شاهين".

يذكر أن مسلسل "الصقر شاهين" من بطولة تيم حسن ورانيا فريد شوقي وشيرين عادل وأحمد زاهر، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، وتأليف إسلام يوسف.