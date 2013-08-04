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الحلقة (25) من "لن أطلب الطلاق": نوال تطلب الطلاق من عبد الله ولكنه يرفض قبل أن تتنازل عن حقوقها

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الحلقة (25) من "لن أطلب الطلاق": نوال تطلب الطلاق من عبد الله ولكنه يرفض قبل أن تتنازل عن حقوقها الحلقة (25) من "لن أطلب الطلاق": نوال تطلب الطلاق من عبد الله ولكنه يرفض قبل أن تتنازل عن حقوقها

كتب : سارة محمد منذ 32 دقيقة

في الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "لن أطلب الطلاق"، تبكي نوال على ما فعله بها زوجها عندما تزوج عليها وتتوعد بأنها ستنتقم منه، ويتشاجر خالد مع زوجته لإهمالها له ومحاولة استغلال أمواله في شراء متطلباتها، وتجلس نوال وحيدة تتذكر أيامها مع زوجها وكيف كان سعيدة معه.

وفي مشهد آخر يظهر نايف وسندس وهم يتشاجرون داخل الجامعة وتطلب منه أن يبتعد عنها الفترة القادمة لأنها تعيش حالة نفسية سيئة، وتشتكي سندس لوالدتها من نايف وتطلب منها أن تنهي علاقتها به وتحاول والدتها أن تصبرها، ويصل عبد الله إلى المنزل ليجد نوال ملقاه على الأرض وتطلب منه أن يترك المنزل ويذهب إلى زوجته الثانية، وتطلب منه الطلاق، ولكنه يشترط عليها أن تتنازل عن حقها في المنزل حتى يوافق على طلبها.

وتذهب نوال إلى أخيها لتخبره بأن عبد الله تزوج عليها، ولكنها تؤكد له بأنها لا تريد أن تنفصل عنه، وتعترف سندس ليوسف بأنها تحبه وتريد أن تكمل حياتها معه، ويذهب عبد الله إلى بيت زوجته الثانية حنان وتحاول أن تنسيه ما فعلته به زوجته، ويحاول نايف أنا يسامح سندس ويذهب إليها بباقة ورد.

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