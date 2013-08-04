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الحلقة (24) من "حاميها حراميها": "ميشو" يهدد "صفوت" بفيديو يدينه بسرقة محل المجوهرات

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الحلقة (24) من "حاميها حراميها": "ميشو" يهدد "صفوت" بفيديو يدينه بسرقة محل المجوهرات الحلقة (24) من "حاميها حراميها": "ميشو" يهدد "صفوت" بفيديو يدينه بسرقة محل المجوهرات

كتب : محمد صبري منذ 26 دقيقة

تدور أحداث مسلسل "حاميها حراميها" حول شخصية المحامي "فطين"، الذي يحاول الدافع عن الحق والعدل متمثلا في حاميها، وعلى الجهة الأخرى حراميها "ميشو" القاتل الأجير الذي يقع في شر أعماله بعد مقابلته لفطين، وفي الحلقة 24 من المسلسل، يذهب رجال "صفوت" للبحث عن "ميشو" لإحضاره من أجل "صفوت".

يحاول "نضال" التحقيق في سرقة محل المجوهرات الخاص بـ"عنتر" بمساعدة أصدقائه الضباط، ويذهب "ميشو" إلى "صفوت"، يخبره بأنه هو الذى سرق المحل، ويرفض أن يعطي الذهب لـ"صفوت"، ويخبره عن كاميرا وجدها هناك بها أدلة تدينه وبذلك يضمن "ميشو" أن يبقى في أمان.

يذهب "فطين" إلى منزل "عزوز" لعقد الاجتماع الأول للقوة السرية الخاصة بهم، ويتم الاجتماع بحضور "شهر"، ويقابل "التركي" ابنة "صفوت" ويهديها خاتم غالي الثمن ويخبرها بحبه لها.

يقوم "فطين" بمساعدة أصدقائه بمداهمة وكر عصابة "درغام"، ويقبض على "الجحش" ويهدده بقتله ليخبره كل شيء عن مصنع الأسلحة، ويخبر "القط" "صفوت" أن عليه الذهاب الى النيابة للانتهاء من قضية سرقة محل المجوهرات.

المسلسل من إخراج: عصام شعبان، وتأليف: محسن رزق، ومن بطولة: سامح حسين، عايدة رياض، إنجى وجدان، مى كساب

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DMC

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