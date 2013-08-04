الحلقة (23) من مسلسل "سكتم بكتم4".. حلف الوزير

كتب : محمد شنح منذ 24 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة "23" من المسلسل السعودي "سكتم بكتم4"، والتي تحمل عنوان "حلف الوزير"،عمل بطل العمل "مناحي"، والذي يقوم بدوره الفنان السعودي فايز الملكي، في تجارة الدواجن، حيث ولديه العديد من مزارع الدواجن.

تتعرض الدواجن في مزارع "مناحي" للإصابة بإنفلوانزا الطيور وتنفق، فيطلب من مساعديه، أن يقوموا ببيعها وهي نافقة، فالدواجن الصغيرة يبيعها للمطاعم الصغيرة بنصف الثمن، أما الدواجن الكبيرة، فيطلب منهم أن يفرموها جديا حتى تصبح علف للدواجن الحية، كما يطلب منهم حقن الدواجن الحية بالهرمونات حتى يكبر حجمها، ويبيع كميات كبيرة بالملايين.

وتتحدث الحلقة أيضا عن الأطعمة غير الصحية، والأمراض التي تتسبب فيها الوجبات السريعة وأطعمة المحلات للمواطنين.

يذكر أن مسلسل "سكتم بكتم 4"، هو مسلسل كوميدي اجتماعي، متصل منفصل من 30 حلقة، فكل حلقه ثابتة بشخصياتها مختلفه بموضوعها، حيث تناقش وتعالج كل حلقة قضية اجتماعية، المسلسل تأليف عبد العزيز المدهش، والمخرج محمد العوالي.