الحلقة (23) من "فرعون": وفاة "فؤاد مدبولي".. و"رجب" يختبئ عند شقيقته بالدقهلية

كتب : أمل القاضي منذ 21 دقيقة

في الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل "فرعون"، يعلم "فؤاد مدبولي" أن "سحر" هي السبب في وفاة زوجته الأولى "كريمة"، بعد تحريض الخادمة على وضع تركيبة دواء لها في الطعام بمساعدة "إبراهيم"، وتدور مواجهة بينهما ويحاول "فؤاد" قتلها بالمسدس، لكنه يتعرض لأزمة قلبية مفاجئة؛ يقع على إثرها جثة هامدة، فتلجأ "سحر" إلى "فرعون" و"إبراهيم" وتطلب منهما التخلص من جثته، لكنه يرفض ويطالبها باتباع الطرق القانونية وإظهار الوفاة كأنها طبيعية.

وعلى الجانب الآخر، يلجأ "رجب" إلى منزل شقيقته "فاطمة" في الدقهلية باحثا عن الهدوء النفسي عندها دون أن يخبر أحدًا بمكانه، وذلك بعد تخلي كبار رجال الدولة عنه وإسناد مهام تخليص صفقاتهم إلى ابن عمه "صدقي"، فيما يتوقع "إبراهيم" أن سبب اختفاء خاله هو تعرضه لمكروه، بينما يستمر المقدم "مجدي عزت" عن المستندات التي تدين "فرعون" والمتورطين معه من رجال الدولة، وذلك بعد استبعاده من التحقيق في القضية.

المسلسل بطولة خالد صالح، وجومانا مراد، ودينا، وأحمد فؤاد سليم، والفنان السوري عبدالحكيم قطيفان، ومن تأليف عمرو الشامي وياسر عبدالمجيد، وإخراج محمد علي ووائل إحسان، ومن إنتاج شركة تريلر للإنتاج الفني والتوزيع.