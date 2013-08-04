الحلقة (24) من "صرخة روح": "وسيم" يطلب من "دارين" مراقبة تحركات "رنا"

كتب : أمل القاضي منذ 18 دقيقة

في الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "صرخة روح"، تطلب "سناء" من صديقتها "دارين" مساعدتها في استعادة طليقها "وسيم" مرة أخرى، وتستغل بداية شكه في زوجته "رنا" لتحقيق هدفها، ورغم أن "رنا" تعلم خيانته لها مع طليقته وفتاة أخرى، إلا أنها لا تصمت ولا تحاول إخباره بما تعلم.

وتتواصل "رنا" مع شخص يُدعى "عصام"، يُخبرها بكل نزوات زوجها وتحركاته، فيما يتصل "وسيم" بجارته "دراين"، ويطلب منها زيارة "رنا" والبقاء معها؛ خوفًا عليها من الجلوس بمفردها، وذلك خلال تأخره في العمل، إلا أنها عندما تذهب إليها تمتنع "رنا" عن فتح الباب لها، رغم علمها بأنها "دارين"، وحينما يعلم "وسيم" ذلك يهرول مسرعًا إلى منزله.

يذكر أن خماسية "ستائر زوجية"، هي إحدى خماسيات الخيانة التي يتناولها المسلسل في حلقاته، بطولة جوان خضر، رشا إبراهيم، سعد مينه، ميرنا شلفون، أريج خضور، محمد قنوع، يزن السيد، رولا أبيض، هيا مرعشلي، قصة وسيناريو وحوار فادي قوشقجي، ومن إخراج إياد نحاس.