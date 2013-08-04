أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مولدات احتياطية لإعادة التيار والمستشفيات لم تتأثر

Google+ Print
مولدات احتياطية لإعادة التيار والمستشفيات لم تتأثر مولدات احتياطية لإعادة التيار والمستشفيات لم تتأثر

 محمد حضاض (جدة)

أكد لـ«عكاظ» محافظ محافظة الكامل ناصر بن قعيد السبيعي أن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة تابع مشكلة انقطاع الكهرباء عن المحافظة أولا بأول حتى عاد التيار ظهر الجمعة. وقال إن عودة التيار جاءت عقب جهود مضنية من قبل فرق الطوارئ لشركة الكهرباء والتي واصلت العمل على مدار الساعة ونجحت في إعادة التيار لقلب محافظة الكامل عبر الشبكة الرئيسية وباقي المراكز عن طريق المولدات الاحتياطية، ونأمل أن تستمر بدون انقطاعات خلال الفترات المقبلة.ونفى السبيعي ما تردد عن وجود تعويضات للمتضررين، وقال: «لم تصدر أي توجيهات بذلك».وعن تأثر بعض المواقع الهامة مثل المستشفيات قال: «كنا نتابع الوضع عن كثب وهناك مولدات احتياطية في مستشفى الكامل والمراكز الصحية الأخرى عملت مع الانقطاع ولم يتأثر لا المرضى المنومون ولا المراجعون ولله الحمد».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية