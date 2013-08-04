مولدات احتياطية لإعادة التيار والمستشفيات لم تتأثر

محمد حضاض (جدة)

أكد لـ«عكاظ» محافظ محافظة الكامل ناصر بن قعيد السبيعي أن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة تابع مشكلة انقطاع الكهرباء عن المحافظة أولا بأول حتى عاد التيار ظهر الجمعة. وقال إن عودة التيار جاءت عقب جهود مضنية من قبل فرق الطوارئ لشركة الكهرباء والتي واصلت العمل على مدار الساعة ونجحت في إعادة التيار لقلب محافظة الكامل عبر الشبكة الرئيسية وباقي المراكز عن طريق المولدات الاحتياطية، ونأمل أن تستمر بدون انقطاعات خلال الفترات المقبلة.ونفى السبيعي ما تردد عن وجود تعويضات للمتضررين، وقال: «لم تصدر أي توجيهات بذلك».وعن تأثر بعض المواقع الهامة مثل المستشفيات قال: «كنا نتابع الوضع عن كثب وهناك مولدات احتياطية في مستشفى الكامل والمراكز الصحية الأخرى عملت مع الانقطاع ولم يتأثر لا المرضى المنومون ولا المراجعون ولله الحمد».