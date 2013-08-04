المحطة المتعطلة كلفت 200 مليون وفنيون سعوديون خاطروا بحياتهم لإعادة التيار

20 ساعة عمل متواصلة أعادت الخدمة للكامل وخليص .. مدير كهرباء منطقة مكة:

محمد حضاض (جدة)

أكد لـ«عكاظ» المهندس عبدالمعين الشيخ مدير عام شركة الكهرباء بمنطقة مكة المكرمة أن هناك ما يقارب الـ50 مولدا احتياطيا وفرتها الشركة بشكل عاجل لإعادة تشغيل المحافظات التي تعرضت لانقطاع كهربائي مساء الجمعة الماضية.وكشف المهندس الشيخ أن موظفي شركة الكهرباء استمروا في العمل ما يقارب الـ20 ساعة متواصلة حتى نجحوا في إعادة تشغيل التيار الكهربائي بعد ربطه بالشبكة الرئيسية للتيار، مشيرا إلى أن عددا من الفنيين السعوديين خاطروا من خلال التعامل مع أبراج الضغط العالي وتجاوزوا مشكلة الرطوبة التي تؤثر على أسلاك الضغط العالي في العادة، ولم يغادروا مواقعهم إلا الساعة 11 من ظهر الجمعة بعد أن تمكنوا بفضل الله من إصلاح العطل في وقت قياسي.وعن السبب الرئيسي للعطل قال: السبب يتمثل في تعرض المحطة الرئيسية لصاعقة قوية للغاية جراء الأمطار التي هطلت على محافظة خليص ظهر الجمعة وأدت إلى إتلاف المحطة الكهربائية بالكامل، مما اضطرنا إلى العمل بشكل عاجل على ربط المحافظات بالشبكة الرئيسية حتى يعود التيار مرة أخرى، وهو حل مؤقت حتى يتم تجهيز محطة بديلة في أقرب فرصة. وعن ما تردد من عدم وجود حماية للمحطة قال: المحطة كلفت ما يقارب الـ200 مليون ريال وهي مجهزة بكافة أدوات السلامة ذات التكنولوجيا العالية ومن ضمنها موانع الصواعق ولكن قدرة الله كانت فوق كل شيء. وعن المخاوف من تكرار الانقطاع قال: فرق الصيانة والطوارئ تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا وبإذن الله سينجح الحل الذي أتممناه أمس من تحمل الضغط الكهربائي المتوقع لمحافظتي خليص والكامل خلال فترة العيد ونشكر الأهالي على تفهمهم الموقف ومساعدتنا على إنهاء المشكلة في أقرب وقت.