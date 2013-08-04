اكتمال جاهزية المرور بشرياً وآلياً لتنفيذ خطة العيد

جندنا كافة الإمكانيات البشرية والآلية.. العميد وصل الله الحربي لـ عكاظ :
إبراهيم علوي (جدة)
أعلن مدير مرور محافظة جدة المكلف العميد وصل الله بن وصل الحربي، أن مرور محافظة جدة سينفذ برنامجا متكاملا لإجازة عيد الفطر المبارك، والذي يبدأ من فجر يوم العيد ويستمر حتى نهاية إجازة عيد الفطر، حيث جندت كافة الإمكانيات البشرية والآلية للسيطرة الشاملة على الحركة المرورية في جميع أنحاء المحافظة بهدف ضمان انسياب الحركة المرورية.وأوضح العميد وصل الحربي، أن إدارته ستغطي جميع المصليات والمساجد بعدد كافٍ من الدوريات، وذلك لتلافي أي اختناقات مرورية قد تعطل حركة وصول المصلين، مبينا أنه سيتم توحيد الاتجاه في بعض المصليات والمساجد حسب الحاجة لها، إذا تطلب الأمر ذلك من قبل الدوريات المتواجدة بهذه المواقع لضمان سلامة وانسيابية الحركة المرورية، و أضاف «نأمل من جميع المتجهين للمصليات والمساجد عدم الوقوف الخاطئ وقفل المداخل والمخارج المؤدية إليها والتعاون مع رجال المرور». وأعرب العميد وصل الله الحربي، عن أمله في أن يقف المصلون في الأماكن المخصصة بتلك المصليات، مبينا أن رجال المرور سيعملون على توجيههم. وأشار العميد الحربي إلى أن الخطة التركيز على المحاور الرئيسية الطولية والعرضية المؤدية لمنطقة الكورنيش والتي تعتبر من أهم المواقع والتي تعد مقصدا رئيسيا يتوجه إليه الزوار لوجود المتنزهات وأماكن الترفيه، مشيرا إلى أن تلك المنطقة تشهد حركة مرورية عالية على مدار الساعة، لافتا إلى أنهم سيكثفون تواجدهم فيها من خلال الفرق المتحركة والثابتة على امتداد الكورنيش ومواقع الاحتفالات والفعاليات الشعبية. وقال العميد الحربي، إنه نظرا لعدم وجود مواقف كافية بهذه المنطقة فإنهم يأملون من الجميع عدم الوقوف بشكل عشوائي حتى لا تعيق الحركة المرورية إلى جانب التركيز على الأسواق والمراكز التجارية وتغطيتها بدوريات المرور.وأكد العميد الحربي، أنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة المواقع التي ستقام فيها الاحتفالات والفعاليات الشعبية من أول أيام عيد الفطر المبارك حتى اليوم الرابع من العيد في مواقع متفرقة من أنحاء المحافظة على سبيل المثال الكورنيش الشمالي شرق منتزه فانتازيا، وكذلك الكورنيش الجنوبي جنوب نادي الفروسية، وكذلك جنوب مركز عزيز مول، وجنوب مطعم البرجاس شرق طريق الحرمين بحي السامر، وكذلك مشروع حي الأمير عبدالمجيد النموذجي، إضافة إلى ساحة باب شريف وكذلك بعض المسرحيات الخاصة بالأطفال في عدد من المواقع والمراكز التجارية، وسوف يتم تغطية جميع مواقع الاحتفالات بدوريات المرور لتسهيل حركة السير.وبما أن المحافظة تشهد الكثير من المشاريع لتحسين شبكة الطرق ومشاريع البنية التحتية والتي تؤثر سلبا على الحركة المرورية سوف تشهد هذه المواقع حركة سير عالية وحشودا من المركبات تفوق مستوى استيعابها فسيتم دعم هذه المواقع بعدد كاف من دوريات المرور تلافيا لأي طارئ قد يتسبب في إعاقة الحركة، داعيا الجميع إلى ضبط النفس والتعامل بسلوك مروري راق عند تعثر حركة السير بهذه المواقع بسبب الأعمال المقام بها.وشدد مدير مرور جدة على أنه سيتم تغيير أزمنة برامج الإشارات الضوئية بما يتوافق مع كثافة الحركة المرورية على مدار اليوم خلال إجازة عيد الفطر المبارك. وطالب العميد الحربي، الجميع الالتزام بالأنظمة المرورية والسرعة المحددة على الطرق لأن جميعها مراقبة بدوريات المرور الرسمية والسرية وكاميرات الرصد الآلي، إلا أننا نؤكد على الرقابة الذاتية من قبل جميع السائقين ولن نتهاون في تطبيق النظام لكل من يتجاوز ذلك.