بالفيديو .. فالكاو ملك حفلة خماسية لموناكو أمام توتنام

سجل الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم موناكو الفرنسي هدفين في فوز فريقه الودي على توتنام الإنجليزي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما السبت.

وتقدم راجي لموناكو في الدقيقة 16 بتسديدة قوية على الطائر لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الفرنسي بهدف، وفي الشوط الثاني أضاف لوكاس أوكامبوس الهدف الثاني في الدقيقة 48 قبل أن يضع فالكاو بصمته الأولى بقميص موناكو في الدقيقة 50.

وقلص هاري كين النتيجة في الدقيقة 58 ولكن فالكاو عاد مجددا ليضيف الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 66 قبل أن يضيف أوبادي الخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 71.

وقبل النهاية بـ3 دقائق سجل أندروس تاونسيند الهدف الثاني لتوتنام لتنتهي المباراة بفوز موناكو 5-2.

يذكر أن موناكو الصاعد حديثا للدوري الفرنسي قام بجلب أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية على غرار باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

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