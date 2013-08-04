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ليفربول: سواريز مثل جاريث بيل سعره 100 مليون

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ليفربول: سواريز مثل جاريث بيل سعره 100 مليون ليفربول: سواريز مثل جاريث بيل سعره 100 مليون

أكد بريندن رودرجز المدير الفني لفريق ليفربول أن سعر مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز يساوي جاريث بيل جناح توتنام الإنجليزي والذي طلب ناديه 105 مليون إسترليني من أجل تركه.

وقال رودجرز "كل لاعب وله قيمة ولكن يجب أن تلقي نظرة على السوق أولا، يتحدثون عن 100 مليون إسترليني لترك جاريث بيل ويمكن القول أن بيل وسواريز أفضل لاعبين في الدوري الإنجليزي".

وارتبط لويس سواريز بالانتقال لأرسنال ولكن ليفربول رفض العرض المقدم من المدفعجية والذي بلغ 40 مليون إسترليني.

يذكر أن لويس سواريز قد عبر عن رغبته في الرحيل عن ليفربول وأشارت تقارير إلى أنه قد يقدم طلبا للرحيل عن فريقه في حال رفضه عرضا آخرا من أرسنال.

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