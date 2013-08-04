نجوم الرياضة والسياسة يحتفلون بيوم ' فخر المثليين ' في هولندا

موسكو، (إفي): شهدت العاصمة الهولندية أمستردام اليوم السبت أجواءا احتفالية شارك بها آلاف الاشخاص في مسيرة "فخر المثليين" طالبت بالتسامح ودعم حقوق الأقليات.

واصطبغت المدينة بألوان قوس قزح، كما عزفت الموسيقى في شوارعها وسط حضور قوي من المنظمات المدنية والحكومة الهولندية والشرطة والفنانين والرياضيين وشخصيات عامة، بجانب عدد كبير من السائحين الأجانب.

واحتفت أمستردام بالحدث للمرة الـ18 على التوالي، واصطف حول سواحلها 80 قاربا ملونين.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يشارك فيها مسئول حكومي رفيع المستوى في عيد فخر المثليين، وهي وزيرة الدفاع جيانين هينيس بلاسخارت.

ومن نجوم كرة القدم شارك باتريك كلويفرت ولويس فان جال وبيير فان هويدونك.

وأبدى منظموا الحدث سعادتهم بأجواء الحرية والبهجة التي تعم العاصمة الهولندية، معيدين للأذهان أن المثلية كانت مجرمة وتندرج ضمن الأمراض العقلية حتى عام 1971.

وتعد هولندا من أوائل دول العالم التي أقرت بزواج مثلي الجنس عام 2001 ، غير أنه لا يزال يتم رصد انتهاكات ضد حقوق المثليين.