ابنة مارادونا تؤكد أن والدها لا يسمح لها بالتعرف على شقيقها

بوينوس آيرس، (إفي): أكدت إحدى بنات النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا اليوم، أن والدها لا يسمح لها بالتعرف على شقيقها الجديد دييجو فرناندو، في صفحة جديدة من الخلافات الأسرية بين أفراد عائلة الأسطورة.

وأوضحت جيانينا مارادونا في تصريحات صحفية اليوم قائلة "طلبت من أبي أكثر من مرة أن أتعرف على شقيقي ولكنه لا يريد. ولا يريد حتى الحديث في هذا الموضوع".

ولم تؤكد ابنة مارادونا إن كان والدها قد استعاد علاقته مع رفيقته العاطفية السابقة فيرونيكا أوخيدا والدة دييجو فرناندو، خاصة بعد انهاء علاقته برفيقته الشابة روسيو أوليفا (23 عاما).

وبدأ مارادونا علاقته العاطفية بروسيو مطلع العام الجاري بعد فترة قصيرة من انفصاله عن

رفيقته السابقة أوخيدا.