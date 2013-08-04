إنهاء إجراءات المقبولات في جامعة الأميرة نورة ومعالجة أوضاع 300 طالبة

مريم الصغير (الرياض)

أعلنت عميدة القبول والتسجيل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هيفاء العليان، أن عمادة القبول والتسجيل أنهت إجراءات قبول الطالبات المستجدات في الجامعة للعام الجامعي 1434/1435هـ، حيث أنهت منسوبات العمادة خلال الفترة من 2 ــ 22 رمضان استلام وتدقيق ملفات الطالبات المتقدمات والمقبولات للجامعة عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد وبلغ عدد المقبولات للعام القادم ما يقارب 11000 طالبة سيلتحقن بالدراسة في برنامج السنة التحضيرية للكليات الصحية وبرنامج السنة التحضيرية العام لجميع كليات الجامعة، كما تم خلال الفترة الماضية فتح مركز المؤتمرات في الجامعة لاستقبال الطالبات المقبولات أو غير المقبولات ممن تنطبق عليهن معايير القبول ولديهن مشاكل أثناء التقديم أو لم يتقدمن خلال الفترة المحددة، حيث تم معالجة أوضاعهن وقبولهن بالجامعة وبلغ عددهن 300 طالبة تقريبا، وأضافت العليان أن عمادة القبول والتسجيل عملت أيضا على تقديم أفضل الخدمات للطالبات المقبولات من خلال الإجابة عن الاستفسارات وإنهاء إجراءات الالتحاق بالسكن الجامعي، وبلغ عدد المراجعات اللاتي تم استقبالهن بالمركز ما يزيد عن 8000 مراجعة، وأضافت العليان أنه تم تحديد موعد اختبار تحديد المستوى للغة الإنجليزية للطالبات المستجدات في برنامج السنة التحضيرية العام ببداية يوم الاثنين الموافق 12/10/1434هـ ولمدة أسبوع، حيث يتم تحديد يوم لكل طالبة لأداء الامتحان وحضور البرنامج التعريفي عن السنة التحضيرية ونظام التعليم بالجامعة.