جامعة سلمان بن عبد العزيز توقع عقداً لإنشاء مبان ومعامل عاجلة للطالبات

عبد الله القرني (الخرج)

وقع مدير جامعة سلمان بن عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي بمكتبه في المدينة الجامعية عقدا لإنشاء مباني القاعات الدراسية والمعامل الإضافية العاجلة للطالبات، بحضور وكيل الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري والمشرف العام على إدارة المشاريع الدكتور عبدالله الجمعة.وعقب التوقيع اوضح الدكتور العاصمي أن الجامعة تسعى حثيثا لتطوير كليات البنات وتحسين منشآتها وإمكاناتها التقنية، خدمة للطالبات وأملا في الحصول على مخرجات تليق بالجامعة والمجتمع، كما أوضح أن هذا العقد يتضمن مشروعا لإنشاء قاعات دراسية ومعامل إضافية بكليات الطالبات في محافظة الخرج، ويتم إنجازه في غضون عشرة أشهر من تاريخ البدء بالمشروع، مؤكدا ضرورة الانتهاء منه في الوقت المحدد وبالمواصفات المحددة المنصوص عليها في العقد.وأكد الدكتور العاصمي ثقته بأن مثل هذه المشاريع سيكون لها مردود إيجابي على البنية التحتية والعملية التعليمية بكليات البنات، وأشار إلى أن المشروع هو امتداد لمشاريع سابقة وأخرى لا حقة من شأنها التطوير الشامل لكافة كليات البنات التي تشرف عليها الجامعة في محافظة الخرج ومحافظات الحوطة والحريق والسليل ووادي الدواسر.