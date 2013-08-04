جامعة الطائف تعلن القبول في برامج الدبلومات

محمد علي السبيعي (الخرمة) فايز السبيعي (رنية)

أعلنت جامعة الطائف نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا (الدبلوم العامة في التربية، دبلوم التوجيه والارشاد النفسي، برنامج الماجستير التنفيذي) في الجامعة وفروعها بالخرمة وتربة ورنية وأهابت الجامعة بالمقبولين والمقبولات الدخول على صفحة (نتائج القبول) من خلال رابط بوابة القبول الإلكتروني http://edugate.tu.edu.sa/tu/ui/home.faces.واستخدام البيانات رقم السجل المدني كاسم للمستخدم و آخر ستة أرقام من السجل المدني لكلمة المرور للدخول على صفحة الذين جرى قبولهم، وإرفاق الشهادات الخاصة وطباعة النماذج وإرسال الوثائق من طريق أي من مراكز البريد السعودي التي يتوفر فيها خدمة (جامعي) في موعد أقصاه يوم الثلاثاء (29/9/1434هـ).إلى ذلك، كشف مصدر مطلع لـ«عكاظ» أن جامعة الطائف ستبدأ من العام الدراسي المقبل في إضافة تخصصي الفيزياء واللغة العربية إلى التخصصات المعتمدة في كليتي العلوم والأدب للبنات فرع محافظة رنية. وكان عدد من أهالي رنية طالبوا بزيادة عدد التخصصات والتوسع فيها لاستقطاب الطالبات، مشيرين إلى أن فرع رنية لا يوجد فيه سوى اربعة تخصصات وهي إدارة الأعمال والمحاسبة واللغة الإنجليزية والرياضيات. ونقلوا رغبتهم خلال لقائهم بعميد القبول والتسجيل الدكتور هشام الزير، لافتين إلى أنهم يعانون حين تضطر فتياتهم للدراسة في بيشة والخرمة بحثا عن التخصصات المطلوبة، ما يعرضهن لحوادث السير. إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في الجامعة فرع رنية أنه جرى فتح تخصصين للطالبات هما «فيزياء - ولغة عربية» أما الطلاب فسيتم حصر أعدادهم والتواصل مع وكيل الفرع برنية اذا كان العدد يسمح لفتح تخصصات لهم.