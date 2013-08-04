متحف شبرا يستقبل زواره خلال العيد

عكاظ (الطائف)
يستقبل متحف قصر شبرا التاريخي في محافظة الطائف يومياً زواره من أهالي المحافظة والسائحين الذين يفدون إلى الطائف خلال إجازة عيد الفطر المبارك.وأوضحت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن المتحف سيمكن الزائرين من الاطلاع على ما تحتويه أقسامه وقاعاته الثلاث الرئيسة من إرث تاريخي وإسلامي عريق.وتضم القاعة الأولى للمتحف (عصور ما قبل الإسلام) التي تبدأ من العصور الحجرية حتى العصر الجاهلي، ويتم خلالها عرض مجموعة من القطع الحجرية والفخارية ولوحات من النقوش والكتابات الحجرية، بالإضافة إلى نصوص وصور تحكي عن كل فترة من فترات ما قبل الإسلام.وتشتمل القاعة الثانية على التراث الإسلامي الذي يروي مرحلة هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وعهد الخلفاء الراشدين والفترات الإسلامية المتتالية، إضافة إلى عرض مجموعة من القطع الأثرية المختلفة ولوحات نصوص وصور ومخططات تعود إلى هذه الفترة.وتحتوي القاعة الثالثة على (قصة توحيد المملكة) منذ بداية الدولة السعودية الأولى إلى عصرنا الحاضر، مشتملة على لوحات وصور وأفلام وثائقية تتحدث عن فترات الدولة السعودية والقطع التراثية للمملكة.ويضم متحف قصر شبرا قاعة للعروض المتحفية، والإدارة، ومعامل التصوير، ومعامل الترميم والمختبر، والمستودع، والمكتبة، ويعمل فيه مرشدون متخصصون في الآثار.