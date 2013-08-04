احتفالات عيد المصيف في الردف والحوية والجنوب

محمد سعيد الزهراني (الطائف)

شرعت أمانة الطائف في الإعداد والتحضير لاحتفالات عيد الفطر المبارك في ثلاثة مواقع حيوية هي الردف والحوية والجنوب، ضمن جهودها لمشاركة الأهالي فرحة العيد.وعقدت اجتماعات تنسيقية برئاسة أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج لبحث استعدادات الاحتفالات التي تنطلق في أول أيام العيد، بالاشتراك مع الجهات الحكومية المختصة لضمان نجاح الفعاليات التي تستمر ثلاثة أيام. وصدرت تعليمات إلى البلديات المرتبطة في محافظات الخرمة وتربة ورنية والمويه وميسان وبلديات المحاني وبني سعد وقيا والقريع بني مالك وظلم بالتنسيق مع المحافظات والمراكز لإقامة الاحتفالات وإبراز مظاهر العيد في جميع المواقع بما يدخل البهجة والسرور في نفوس الأهالي.وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي لأمانة الطائف اسماعيل ابراهيم أن الموقع الأول للاحتفالات سيكون في منتزه الردف العام، مشيراً الى إمكانية وصول الاهالي والزوار من أرجاء المدينة للمنتزه بيسر وسهولة، موضحا أن الأمانة راعت في اختيار مواقع الاحتفالات تغطية أنحاء المحافظة.وأشار إلى أن الموقع الثاني للاحتفالات سيكون في شرق استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية وسيتمكن أهالي شمال وشمال شرق المحافظة من حضور الفعاليات في الموقع المخصص، لافتا إلى أنه جرى تخصيص الموقع الثالث للاحتفالات بمنتزه سمنان وسمينين حيث سيحتضن الفعاليات المقامة لأهالي جنوب الطائف.وأفاد المخرج أن الفعاليات تنطلق على فترتين حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً، بينم ستبدأ الفترة المسائية من الساعة 7.30 مساء إلى الساعة 9.30 مساء وهي مخصصة للأسرة والطفل ثم تبدأ الفعاليات المخصصة للعموم من الساعة 9.30 مساء إلى الساعة 12 ليلاً على مسابقات وعروض للفنون الشعبية والألعاب النارية ومسرح الطفل وغيرها من الفقرات الترويحية والترفيهية والمسابقات الثقافية مع توزيع جوائز وهدايا للمشاركين وتقديم حلوى العيد للحضور.يذكر أن الأمانة هيأت المدينة ومداخلها بتركيب الزينات المضيئة واللوحات التي تحمل عبارات المعايدة بالاضافة الى التأكيد على مستثمري الحدائق والمتنزهات بتهيئتها ودعم جهود النظافة فيها استعداداً لإقبال الأهالي والزائرين من السياح والمصطافين علاوة على توفير كافة الخدمات للمرتادين خلال أيام العيد.