المرور يضبط المفحطين بالواتس آب والبلاك بيري

عقاب الشيباني (الطائف)

كشف لـ«عكاظ» مدير مرور الطائف المكلف العميد حسن بن زويد القثامي اعتمادهم على مواقع التواصل الاجتماعي والدردشة التي تجري في البلاك بيري والواتس آب لتتبع أماكن التفحيط وضبط مجموعات المفحطين، مؤكدا أن مصادر المرور القوية في تلك المواقع تستطيع تحديد مواقعهم ما يسهل عملية ضبطهم في وقت قياسي. وأكد العميد القثامي أن المرور تمكن من تقليص ظاهرة التفحيط في صباح رمضان مقارنة بالعام الماضي، والقضاء على جزء كبير منها، من خلال تكثيف الرقابة على المفحطين، لافتا إلى أنه جرى تخصيص فرقة كاملة بقيادة أحد الضباط لكشف المفحطين من بعد صلاة الفجر.وقال القثامي: «هناك حالات تفحيط بيد أنها ضئيلة جدا، وجرى ضبط 10 سيارات، طرأ عليها بعض التعديل، إضافة إلى ضبط حالة تفحيط واحدة، وعدد من الدراجات النارية المخالفة لأنظمة المرور».وبين أن هناك خطة اعتمدت من قبل مدير شرطة محافظة الطائف تشارك فيها إدارة المرور، موضحا أن رجال المرور ضبطوا عملية استعراض لسيارات معدلة ومرفعة من بداية إشارة المكتبة باتجاه الردف.