مواطن يتهم مستشفى بإخراج والدته المريضة دون علمه

ماجد النفيعي (الطائف)

تقدم مواطن بشكوى إلى الشؤون الصحية في الطائف ضد مستشفى خاص، بدعوى إخراج والدته المنومة فيه دون علمه، على الرغم من أنه المسؤول عنها، مطالبا بالتحقيق مع إدارة المستشفى التي اتهمها بالتسبب في تدهور صحة أمه المسنة.وأوضح تركي عيد لـ«عكاظ» أنه أدخل والدته (75 عاما) إلى مستشفى خاص في محافظة الطائف إثر معاناتها من نقص في الأكسجين، مشيرا إلى انه فوجئ حين ذهابه لزيارتها في المستشفى بعدم وجودها في غرفة التنويم.وقال: حين ذهبت للاستفسار عن وضعها أجابني أحد الموظفين في المستشفى أنه جرى إخراجها برفقة أحد أقاربي. مستغربا إقدام المستشفى على هذه الخطوة على الرغم من تأكيده لهم بأنه المسؤول الأول عنها ولا يجب أن تخرج إلا بعد إخباره. وذكر أن الاطباء في المستشفى أقنعوا قريبه بإخراج والدته، مبيناً أنه عند ذهابه إلى المنزل وجدها في حالة غيبوبة ما جعله يعيدها إلى المستشفى ذاته.وأكد أن والدته مكثت في الطوارئ ساعات عدة، دون أن يجري إدخالها مرة أخرى، مشيراً إلى أنه اتصل بالهلال الأحمر الذي رفض التعامل مع الحالة بحجة أن المستشفى هو المسؤول عن إخراجها، إلى أن تواصل مع إدارة الطوارئ في صحة الطائف التي بدورها أسعفت الحالة ونقلتها إلى مستشفى الملك فيصل.وطالب عيد بالتحقيق مع إدارة المستشفى الخاص بدعوى إخراج والدته المريضة دون توقيع ولي أمرها الذي قام بإدخالها، خصوصا أن حالتها كانت متدهورة.في المقابل، حث مدير الشؤون الصحية في الطائف الدكتور معتوق العصيمي في تصريح لـ«عكاظ» المواطن تركي عيد بالتقدم بشكوى للشؤون الصحية، التي بدورها سترسلها إلى إدارة القطاع الخاص، للتحقيق في الحادثة ومعرفة أسباب المشكلة في المستشفى الخاص ولماذا لم يتعامل مع الحالة؟.وبين العصيمي أنه بإمكان المواطن التقدم بشكوى من طريق هاتف إدارة الطوارئ 937، متضمنة الحالة الصحية للمريضة، ليجري التعامل معها مباشرة.