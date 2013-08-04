تعطل الحاسب الآلي بأحوال رجال ألمع يربك المراجعين

عبدالله الغالبي (رجال ألمع)
شكا عدد من المراجعين في مكتب الأحوال المدنية برجال ألمع من تأخر الإجراءات الخاصة باستخراج شهادات المواليد والبطاقات الجديدة وشهادات الوفيات وبدل المفقود أو التالف، وذلك لكثرة الأعطال التي تلحق بالدائرة الخاصة بالحاسب الآلي، والذي تسبب في تلف بعض الأجهزة التي تحوي معلومات حساسة عن المراجعين. وطالبوا مكتب الاتصالات برجال ألمع بسرعة التدخل ووضع الحلول المناسبة والعاجلة التي من شأنها معالجة ظاهرة انقطاع الاتصال عن مكتب الأحوال المدنية بصفة نهائية، وبما يضمن سلامة المعلومات الخاصة بالمواطنين والمراجعين.وأوضح لـ«عكاظ» كل من علي محمد، ومحمد يحيى، وعبدالله علي أنهم يعانون من تأخر الإجراءات الخاصة باستخراج شهادات للمواليد أو استبدال البطاقات الشخصية، مشيرين إلى أنهم يقطعون مسافات طويلة وصولا لمكتب الأحوال، إلا أنهم يفاجأون بأن أجهزة الحاسوب متعطلة. وطلبوا في الوقت ذاته من مكتب خدمات المشتركين بشركة الاتصالات برجال ألمع سرعة التدخل وإصلاح العطل الذي تسبب في تأخر الإجراءات الخاصة بهم.وقالوا: «للأسف أن مكتب شركة الاتصالات السعودية برجال ألمع لم يضع الحلول النهائية للقضاء على هذه الإشكالية، حيث إن الفني المختص يقوم بسحب «توصيلة» من البوكسية المجاورة لمبنى الأحوال من أحد المنازل، وأصبحت هذه التوصيلات مكشوفة منذ فترة، وهذا أمر خطير على المعلومات التي تخص المواطنين، موضحين أن هناك العديد من المراجعين يتكبدون عناء السفر من بعض المحافظات القريبة ومنها الدرب، الحريضة، البرك القحمة. وهذه المحافظات تبعد عن رجال ألمع أكثر من 120 كيلومترا. إلى ذلك أوضح مصدر مطلع بإدارة الأحوال المدنية برجال المع (رفض ذكر اسمه) أنه سبق وأن تم إبلاغ شركة الاتصالات السعودية بخمسين بلاغا ولكن نفاجأ بأن الفني المختص الذي يرسله مكتب الاتصالات بفرع رجال ألمع يقوم بعمل توصيلات ضعيفة ومكشوفة وهذا الأمر خطير جدا بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن هناك معلومات أمنية ويخشى من تسربها والتي تخص المراجعين، لاسيما وأن جميع التوصيلات أصبحت مكشوفة ويمكن استخدامها بكل سهولة، مضيفا أنه تم مخاطبة إدارة الأحوال المدنية بمنطقة عسير ومركز المعلومات الوطني بعسير وشركة الاتصالات السعودية بعسير، وقال: «للأسف لم نجد منهم أي تفاهم أو تعاون في سبيل حل هذه الإشكالية التي تواجهنا أمام المواطنين وأصبحنا في حرج كبير بسبب كثرة الأعطال التي لحقت بدائرة الحاسب الآلي بالمكتب»، لافتا إلى أنهم يعانون من هذه الإشكالية منذ خمسة أشهر محملا في الوقت ذاته فرع شركة الاتصالات برجال ألمع التي لم تبادر إلى إنهاء هذه الإشكالية التي يعانون منها منذ خمسة أشهر.