أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أين الضبط المروري؟

Google+ Print
أين الضبط المروري؟ أين الضبط المروري؟
يتطلع أهالي بلجرشي بل وكافة محافظات المنطقة من مرور منطقة الباحة وتوابعه إلى وقفات حازمة وجادة بتكثيف الحملات المرورية وكذلك تواجد دوريات المرور الرسمية والسرية للقبض على صغار السن الذين يقودون السيارات بسرعات جنونية وتهور مخيف دون أدنى خبرة في أولويات القيادة التي يفتقدها هؤ?ء المتهورون، الفن والذوق والأخلاق، ويطالب الأهالي بوقف هذه الظاهرة التي تزيد خلال الصيف والإجازات دوما مسببين مآسي للمجتمع وأنفسهم، وذلك بالقبض على كل متهور صغير سن ومصادرة المركبة وعدم إطلاق سراح السائق الصغير حتى حضور ولي أمره وتعهده بعدم تسليم الصغير مفاتيح الموت لكي ? يسبب لنفسه وللآخرين الكوارث فالعديد من أرواح الصغار حصدت خلال الأيام الماضية بسبب السرعات الجنونية والتهور في ظل عدم المتابعة.خالد ظهران

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية