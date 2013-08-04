أين الضبط المروري؟

يتطلع أهالي بلجرشي بل وكافة محافظات المنطقة من مرور منطقة الباحة وتوابعه إلى وقفات حازمة وجادة بتكثيف الحملات المرورية وكذلك تواجد دوريات المرور الرسمية والسرية للقبض على صغار السن الذين يقودون السيارات بسرعات جنونية وتهور مخيف دون أدنى خبرة في أولويات القيادة التي يفتقدها هؤ?ء المتهورون، الفن والذوق والأخلاق، ويطالب الأهالي بوقف هذه الظاهرة التي تزيد خلال الصيف والإجازات دوما مسببين مآسي للمجتمع وأنفسهم، وذلك بالقبض على كل متهور صغير سن ومصادرة المركبة وعدم إطلاق سراح السائق الصغير حتى حضور ولي أمره وتعهده بعدم تسليم الصغير مفاتيح الموت لكي ? يسبب لنفسه وللآخرين الكوارث فالعديد من أرواح الصغار حصدت خلال الأيام الماضية بسبب السرعات الجنونية والتهور في ظل عدم المتابعة.خالد ظهران