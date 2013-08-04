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اختتام برنامج نفحات من رحاب المسجد الحرام

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اختتام برنامج نفحات من رحاب المسجد الحرام اختتام برنامج نفحات من رحاب المسجد الحرام
اختتم برنامج «نفحات من رحاب الحرم 34» الذي نظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بفرع أجياد، بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة مساء أمس نشاطاته، وذلك بمصلى شركة مكة المطل على الحرم المكي.وأوضح مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بفرع أجياد المشرف التنفيذي على البرامج الدعوية بمنطقة الحرم الدكتور عصام بن هاشم الجفري، أن مشروع البرامج الدعوية بمنطقة الحرم يقدم بمشاركة الجهات المدنية والأمنية والخيرية وشرائح المجتمع.فيما أوضح مدير عام الأوقاف والمساجد بمكة المكرمة مصعب بن حسن الحجاجي أن البرنامج يستهدف توعية الزائرين بأمور دينهم وفق المنهج الوسطي المبني على سماحة الإسلام ويسره.

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