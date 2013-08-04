الربيعة يفتتح قسمي الطوارئ والأشعة بمستشفى النور

إبراهيم خضير (مكة المكرمة)

افتتح وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أمس، قسمي الطوارئ والأشعة في مستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدسة، بعد أن كان تحت الإنشاء والتطوير في الفترة الماضية، حيث شملت مرحلة التطوير، تقليل مدة الانتظار التي يستغرقها المريض أو المراجع من 120 دقيقة تقريبا إلى 30 -45 دقيقة.وأوضح مدير عام الشؤون الصحية في العاصمة المقدسة الدكتور خالد ظفر، أن المشروع يهدف إلى تقليل عدد المرافقين للمرضى بحيث لا يزيد عن مرافق واحد للمريض في الحالة الطارئة، مبينا أن عملية التطوير استهدفت قسم الأشعة باستخدام جهاز الرنين المغناطيسي الجديد وجهاز الأشعة المقطعية الجديد والأشعة العامة الرقمية وجهاز الطب (سبكت سي تي).وأشار الدكتور ظفر إلى أنه تم تطوير قسم خدمات المختبر باستخدام الناقل الهوائي من الأقسام المختلفة إلى قسم المختبر، حيث تم خفض الوقت لعينات مختبر أمراض الدم بنسبة 17 في المئة وعينات مختبر الكيمياء بنسبة 21 في المئة، مبينا أنه سيتم افتتاح المكتبة الطبية الحديثة والتي تحتوي على أحدث الكتب الطبية لجميع التخصصات، إلى جانب استخدام نظام سمفوني للفهرسة والتصنيف والإعارة. وأبان الدكتور ظفر، أن إدارة المستشفى استحدثت آلية توزيع حقيبة لكل مريض يتم تنويمه بالمستشفى، إضافة إلى سياسات الجودة التي تساعد زوار المستشفى على توصيلهم من المواقف إلى بوابة المستشفى الداخلية.من جهة أخرى تفقد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، ومدير عام الشؤون الصحية في العاصمة المقدسة الدكتور خالد ظفر، برجي الزاهر والششة، حيث اطلع على سير العمل فيهما ومدى تطبيق آلية التطوير في استخدامها. وأوضح وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، أنه سيتم الانتهاء من المشروع قريبا، وأنه سيتم افتتاحه تدريجيا لتقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام وفق توجيهات حكومتنا الرشيدة.