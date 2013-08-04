القيادة والشعب «رسل سلام» يستشعرون المسؤولية

تفقد عمل 380 كشافا و 20 قائدا وكرم المتميزين ..وزير التربية:

طلال الردادي (مكة المكرمة)

زار الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم مساء أمس مقر رسل السلام الكشفي لخدمة الزوار والمعتمرين الذي تنفذه الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة للعام الثالث والعشرين على التوالي.واطلع سموه خلال الجولة على سير العمل في مواقع الخدمة الميدانية بالساحات المحيطة بالمسجد الحرام وتابع أداء الكشافة للمهام والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الزوار والمعتمرين كتنظيم حركة المرور وإرشاد التائهين ودفع العربات لكبار السن وتوزيع الوجبات والمياه على الزوار والإشراف على سفر الإفطار داخل المسجد، وقام بتكريم المتميزين من رسل السلام وتقليدهم الأوسمة، كما تم تقليد سموه وساما بمناسبة 23 عاما على انطلاق خدمة الكشافه للزوار والمعتمرين في تعليم منطقة مكة المكرمة. وعبر الأمير فيصل عن سعادته بلقاء الطلاب العاملين في الكشافة مؤكدا أن مشاهدة هذه الفئة من أبناء الوطن وهم يعملون على خدمة وراحة قاصدي بيت الله الحرام خلال هذا الشهر المبارك يعد مصدر افتخار واعتزاز؛ حيث يؤدون واجبهم تجاه قاصدي بيت الله بروح العطاء والعمل التطوعي، لافتا النظر إلى أن هذا العمل ليس بمستغرب عليهم. وأكد أن الجميع في هذه البلاد المباركة قيادة وشعبا يحملون رسالة عظيمة.. رسالة انبثقت وبدأت من هذا المكان تستشعر عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه قاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن.