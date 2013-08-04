فيلم 2Guns يحقق 10 مليون دولار في ليلة افتتاحه

كتب : عمرو عز الدين الأحد 04-08-2013 01:12

في ليلة عرضه العام الأول بدور العرض السينمائية الأمريكية، استطاع فيلم 2Guns للنجمين دينزل واشنطن ومارك وولبرج، أن يحقق إيرادات بلغت 10 ملايين دولار، وهو ما كان متوقع إنجازه من فيلم يتحمل مسؤوليته نجمين بثقل واشنطن وولبرج.

يلعب دينزل واشنطن في هذا الفيلم دور ضابط شرطة في إدارة مكافحة المخدرات، بينما مارك وولبرج هو عميل متخف تابع للمخابرات البحرية الأمريكية.

الفيلم بلغت ميزانيته 74 مليون دولار، ومن المقرر عرضه في دور العرض الأمريكية في الثاني من أغسطس المقبل، ويشارك في البطولة كل من حيمس مارسدين وبولا باتون والنجم إدوارد جيمس أولموس، ومن إخراج بالتازار كورماكور.