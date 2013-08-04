غرفة الأحساء تبحث إنشاء مقر لمكافحة السموم وافتتاح مركز أمراض الدم

سالم السبيعي (الأحساء)

عقدت لجنة خدمة المجتمع في غرفة الأحساء أمس جلستها السابعة في دورتها الثالثة قاعة الاجتماعات، لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال برئاسة رئيس اللجنة عضو مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون وأعضاء اللجنة يتقدمهم رئيس غرفة الأحساء عضو مجلس الشورى صالح حسن العفالق. وبدأت الجلسة بكلمة رئيس اللجنة السعدون، حيث رحب بالحضور مثمنا ما يقدمونه من جهود لخدمة المجتمع، ومتمنيا كل التوفيق والنجاح بأن يخرج الاجتماع بالعديد من التوصيات التي تعود بالنفع على المجتمع. ثم استعرض المجلس جدول الأعمال ومن أبرز المواضيع الاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية لمشروع مركز الأحساء لمكافحة المخدرات والانتهاء من المخطط الهندسي واستخراج رخصة البناء ، وطرح المشروع كمناقصة على المقاولين لمعرفة تكلفة البناء. كما تم عرض تقرير اللجنة المكلفة (لجنة التمويل) واتخذ فيها القرارات والتوصيات اللازمة.من جهة أخرى، اطلع المجلس على الطلب المقدم من اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم (تراحم) بالمنطقة الشرقية، وبعد حوار عميق ونقاش مستفيض قرر المجلس دعم اللجنة وترشيح يوسف بن عبداللطيف الملحم مديرا لفرع الأحساء والبحث عن مقر للفرع. كما ناقش المجلس المشروع المقدم من نائب رئيس لجنة خدمة المجتمع الدكتور أحمد بن حمد البوعلي حول استحداث لجنة للأوقاف بغرفة الأحساء تهدف لتشجيع قطاع الأعمال على تأسيس الأوقاف، ونشر الوعي لدى قطاع الأعمال بأهمية تأسيس الوقف، والتنسيق مع الجهات الرسمية لتطوير الأنظمة واللوائح التي تحكم مشروعات الأوقاف حيث قرر المجلس تكليف الدكتور البوعلي بوضع خطة استراتيجية لعمل اللجنة، وتنظيم برنامج تثقيفي (ثقافي - توعوي) ويعرض على لجنة خدمة المجتمع في جلسته القادمة.من جهة أخرى، ناقش المجلس الاستعداد لافتتاح مركز أمراض الدم الوراثية رسمياً بالتنسيق مع المدرية العامة للشؤون الصحية بالأحساء.