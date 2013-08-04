ملاك المهن ينتقدون قرار بلدية القطيف نقل الورش لصناعية أبو معن

محمد العبد الله (الدمام)

انتقد ملاك ورش سيارات قرار بلدية القطيف تأجيل موعد القرعة على الأراضي المخصصة للورش في منطقة أبو معن الصناعية، مؤكدين في الوقت نفسه أن المنطقة بعيدة عن النطاق العمراني في محافظة القطيف، مطالبين بضرورة الإجابة على العديد من التساؤلات التي لاتزال حائرة. ولفت ملاك ورش السيارات إلى أن بلدية القطيف لم تكلف نفسها عناء عقد لقاء موسع مع ملاك الورش و المهن على اختلافها لإيضاح الكثير من الملابسات المتعلقة في المنطقة الصناعية، وبالتالي فإن الكثير من أصحاب الورش لا يزالون يجهلون موقع الصناعية، وكذلك آلية توزيع الأراضي و الكثير من المعلومات الهامة.علامة استفهام كبيرةعبد الله رضي « صاحب ورشة» يقول: إن عددا من ملاك الورش فوجئوا أثناء التواجد في موقع إجراء القرعة بقرار التأجيل، وينتقد آلية اتخاذ القرار، وكذلك عدم قيام مسؤولي بلدية القطيف بإبلاغ أصحاب الورش بقرارها، مشيرا إلى أن تجاهل مسؤولي البلدية يمثل علامة استفهام كبيرة، وقال: إن البلدية أبلغت العديد من ملاك الورش بموعد القرعة في يوم الأحد الموافق 6 رمضان من خلال توزيع الخطابات الرسمية، فيما لم تقم بالإجراء نفسه خلال اتخاذها قرار التأجيل، مضيفا، أن العديد من الملاك ذهبوا إلى موقع القرعة وفقا للمعلومات المدونة في الخطابات المرسلة إليهم سابقا.عنصر قلقمحمد الزاير « صاحب ورشة» أوضح أن موقع صناعية أبو معن لا يزال مجهولا لدى العديد من أصحاب الورش، لافتا إلى أن الموقع المحدد يمثل عنصر قلق بالنسبة للكثيرين، لاسيما وأن الموقع يقع خارج النطاق العمراني، وبالتالي فإن عملية الوصول إليه تتطلب وقتا و جهدا كبيرين، ما يعني خسارة كبيرة ستبرز آثارها سريعا بمجرد اتخاذ قرار الإغلاق الإجباري بعد إجراء القرعة. وأشار إلى أن البلدية لم تبلغ أصحاب الورش و المهن المختلفة رسميا بمهلة محددة للانتقال إلى الموقع الجديد، خصوصا وأن العملية تتطلب فترة زمنية، فتجهيز تلك المواقع الواقعة خارج النطاق العمراني تتطلب تجهيز البنية التحتية و مبالغ كبيرة في عملية البناء و غيرها من المتطلبات الأخرى.أسئلة مع الموعد الجديدرضا العلوان تساءل عن آلية تجهيز الأراضي في المنطقة الصناعية الجديدة بعد إجراء القرعة في الموعد الجديد يوم الاثنين 3 / 11 / 1434 هل سيتحمل أصحاب الورش تكاليف البناء و تجهيز البينة التحتية، أم سيحصل أصحاب الورش على قروض من الدولة لقاء عملية الانتقال و تجهيز المواقع الجديدة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأمور الأخرى لاتزال غير واضحة مثل المساحة المخصصة، و قيمة الإيجارات و غيرها من الأشياء الأخرى، متسائلا كذلك عن عملية تجميع جميع المهن في موقع واحد، فهل ستقوم البلدية بتوزيع المواقع تبعا للمهن، بحيث يتم تجميع ورش السيارات في مكان واحد، و الحدادة في مكان آخر، والنجارة في مكان ثالث أم ستكون العملية فوضى تبعا للقرعة؟ .سرعة الوصولرضي رضوان « صاحب ورشة» يقول: إن شريحة من أصحاب الورش لا يمتلكون السيولة اللازمة لتحمل التكاليف المرتفعة لعملية بناء و تجهيز الأراضي، مطالبا بضرورة وضع آلية لمساعدة أصحاب الورش للانتقال لتلك المواقع، خصوصا وأن المواقع الحالية كلفت الكثير من الأموال فضلا عن كونها قريبة من المواقع السكنية، مما يساعد على سرعة الوصول إليها، بخلاف الفترة المقبلة التي تتطلب العملية للوصول إلى تلك المواقع فترة زمنية طويلة، فعلى سبيل المثال فإن عملية التعود على الذهاب إلى الصناعية تطلبت سنوات عديدة.تأجيل القرعةيشار إلى أن بلدية محافظة القطيف أعلنت مؤخرا عن تأجيل موعد القرعة على الأراضي المخصصة للورش في منطقة أبو معن الصناعية، ليكون الموعد الجديد اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 3 / 11/ 1434هـ الساعة التاسعة صباحا بدلا من يوم الأحد 6/ رمضان .وذكر بيان صادر عن البلدية أن موقع القرعة سيكون في مبنى عمليات النظافة في المجيدية (المستودعات) ، مطالبة جميع من تسلم إشعار موعد القرعة مراجعة (إدارة صحة البيئة والنظافة) في بلدية محافظة القطيف قبل الموعد الجديد للقرعة.