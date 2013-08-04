جمعية السكر تكرم الإعلاميين وتكشف عن مشروع وطني شامل للمكافحة

خالد البلاهدي (الدمام)
كشف رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز بن علي التركي، عن دراسة ستقوم بها جمعية السكر والغدد الصماء بالمنطقة كمشروع وطني شامل لمكافحة المرض بمباركة من سمو امير المنطقة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية الاخرى، كل في ما يخصه خلال الفترة القادمة، وأكد خلال أمسية تكريمية للإعلاميين اقامتها جمعية السكر والغدد الصماء امس الاول بالخبر، على الدور الاعلامي الذي تقوم به جميع الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة من تكامل لدفع عجلة عمل جمعيات النفع العام بالمنطقة الشرقية، مثمنا دور هذه الوسائل المحوري والأساسي الذي يتواءم مع خطط وعمل الجمعيات لتقديم اهدافها لخدمة المجتمع، وقال «إننا نكرمكم ونكرم وسائلكم الاعلامية من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله»، مشددا في الوقت نفسه على وسائل الاعلام ان تخصص مساحات لهذه الجمعيات النفعية لطرح وصفي لبرامجها للمجتمع.وتطرق التركي خلال الامسية التي اقيمت للإعلاميين الى المخيم الاول لأطفال السكر بالمملكة، حيث قال «نهدف من خلال هذا المخيم الى خلق جيل واع من الاطفال لكيفية التعامل والتعايش مع المرض بطريقة سليمة وسنقدم وسائل التعايش والطرق من خلال مخيم يمتد لمدة 14 يوما للأطفال وعائلاتهم».وطالب التركي الاعلاميين بتسليط الضوء على المخيم الذي يقام لأول مرة بالمملكة وهو المخيم الذي يقام سنويا في احدى الدول الاعضاء في الاتحاد العالمي للسكر، ودعم هذا المخيم اعلاميا ليظهر امام العالم مدى تقديرنا ودعمنا لمرضى السكر، موضحا ان المملكة تعتبر الخامسة على مستوى العالم في الإصابة بالسمنة المفرطة، و 35.6 % من مجموع السكان مصابون بالسمنة وان ثلاثة ملايين طفل مصاب بالسمنة 50 % منهم معرضون للاصابة بالسكر، مما يعني ان تكاليف الرعاية الصحية بالمملكة ستكون مكلفة لعلاجهم، مبينا بان ميزانية الدولة لوزارة الصحة كانت نحو 70 بليون ريال في 2011 بنسبة 11.8 % من ميزانية الخير.ولفت الى ان الدراسات تشير الى وجود 35 % مصابين بالسكر من النوع الثاني بالمملكة فوق سن 20 وان نسبة 30 % من مرضى السكر يصابون بالفشل الكلوي وبعضهم يحتاج الى غسل دوري والمملكة لديها 15000 مريض بالفشل الكلوي، منهم 11000 مريض يقومون بالغسل، وتكلفة الغسل الكلوي الواحدة 15000 ريال وسنويا 234000 ريال والتكلفة الاجمالية للمرضى تقدر بنحو 772200000 ريال.ثم تحدث مدير محطة تلفزيون الدمام سعيد اليامي نيابة عن زملائه الاعلاميين مطالبا بتقديم المعلومة الدقيقة والصحيحة التي يرتكز عليها الاعلام لبيان خطورة أي مرض، وان يكون هناك شفافية من جميع جمعيات النفع العام وانهم على اتم استعداد لدعم اهداف هذه الجمعيات بما يستطيعون.