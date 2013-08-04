الدخول لفعاليات العيد.. مجاني

هبة الزاهر (الدمام)

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس صندوق المناسبات عبدالرحمن بن راشد الراشد بأن الدخول للحفل الرسمي لعيد الفطر السعيد الذي تنظمه الغرفة وجميع الفعاليات المصاحبة له مجانية. وأوضح بأن الفعاليات ستكون متاحة لجميع أهالي المنطقة وزوارها بدون مقابل، مشيرا إلى أنها «خدمة» تدخل كجزء مهم من المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال ولغرفة الشرقية التي تمثلهم. ولفت الراشد إلى أن الصندوق سينفذ أكثر من 90 فعالية متنوعة في 10 مواقع مختلفة في الدمام والخبر والظهران والقطيف. وكشف الراشد أن فعاليات حفل هذا العام سوف تكون مختلفة ومميزة، تم اختيارها بعناية وفي مواقع مناسبة بحيث تتلاءم مع كافة الشرائح والفئات الاجتماعية كالشباب والأطفال والعائلات، فضلا عن الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.. منوها بأن هناك أكثر من جهة تشارك الغرفة في هذه الفعاليات، فهناك فقرات معينة للجاليات العربية والإسلامية والأجنبية المقيمة في المنطقة الشرقية.ووجه الراشد الدعوة لأهالي المنطقة وزوارها للاستمتاع بالفعاليات المتنوعه التي تشهدها الشرقية، مجمعات الراشد ودارين والشاطئ والقطيف سيتي تحتضن الفعاليات العائلية يوميا، وينطلق الحفل الرسمي هذا العام (أول أيام العيد السعيد) بصالة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالدمام (الصالة الخضراء). وتقام (فعاليات الحدائق والمتنزهات) بمنتزه الملك فهد بالدمام، وشاطئ نصف القمر، كما أن الفعاليات الخاصة بالعائلات والأطفال سوف تقام في عدد من المجمعات التجارية.