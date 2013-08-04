بالصور.. مسيرة لتحالف دعم الشريعة بالفيوم

نظم التحالف الوطنى لدعم الشرعية بالفيوم مساء الأحد، مسيرة من أمام مسجد المعلمين عقب صلاة التراويح؛ فى إطار المشاركة فى فعاليات التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض ما أسموه بـ "الانقلاب العسكرى"؛ والمطالبة بحقوق الشهداء ومحاكمة المتسبب فى قتلهم.

> جابت المسيرة شوارع المحافظة انطلاقاً من أمام مسجد المعلمين مروراً بمنطقة المنتزه ودار الرماد وصولاً إلى ميدان المسلة.

ردد المشاركون فى المسيرة الهتافات منها "يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا الشعب الخط الأحمر، مش بنخاف مش بنخاف.. الحرية مش ببلاش، مكملين.. مكملين، يا وزير الداخلية.. بتحمى ليه البلطجية"، "بنهتف ونقول سلمية.. ومش هانسيبها للحرامية"، "الفيوم قالتها قوية.. مرسى رئيس الجمهورية".

ورفع المشاركون اللافتات المطالبة المسئولين عن مجزرة الحرس الجمهورى ومجزرة المنصورة ومجزرة رابعة العدوية، ولافتات كبرى لصور شهداء وجرحى هذه المجازر.